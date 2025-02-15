«Всё хорошо, что хорошо закончилось». Разин — о победе «Металлурга» над «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», в котором его команда одержала победу со счётом 5:2.

«Плохое начало было, всё валилось из рук, технического брака было много. И гол пропустили, и в контратаки давали бегать. Во втором периоде хорошее большинство было, немного потеряли концентрацию и пропустили нелепый гол. Всё хорошо, что хорошо закончилось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Металлург» одержал вторую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками. «Сибирь» не смогла продлить свою четырёхматчевую победную серию, осталась с 58 очками и идёт седьмой на Востоке.