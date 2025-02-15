Канада — США: во сколько начало матча Турнира четырёх наций, где смотреть

Завтра, 16 февраля, пройдёт очередной матч в рамках проходящего в эти дни в Северной Америке Турнира четырёх наций, организованного НХЛ, в котором встретятся сборные Канады и США. Игра пройдёт на арене «Белл Центр» в Монреале и начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК Канада Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

В России официальной трансляции матча не предусмотрено. Игру покажут канадские и американские телеканалы.

Напомним, в первом матче на турнире канадцы в упорной борьбе сломили сопротивление шведов (4:3 ОТ), а команда США разгромила Финляндию со счётом 6:1.

Согласно регламенту в финал выходят две первые команды группы, которые и разыграют между собой трофей.

Отметим, что сборная России не принимает участие в турнире.