Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»

В эти минуты в Астане (Казахстан) проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает тольяттинскую «Ладу». На данный момент идёт третий период, счёт 2:2.
Во одном из моментов второго периода голкипер хозяев Никита Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода для Бояркина:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.
Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.
- 15 февраля 2025
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