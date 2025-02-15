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Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»

В эти минуты в Астане (Казахстан) проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает тольяттинскую «Ладу». На данный момент идёт третий период, счёт 2:2.

Во одном из моментов второго периода голкипер хозяев Никита Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода для Бояркина:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.