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Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»

Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»
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В эти минуты в Астане (Казахстан) проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает тольяттинскую «Ладу». На данный момент идёт третий период, счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (6x5)    

Во одном из моментов второго периода голкипер хозяев Никита Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода для Бояркина:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

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