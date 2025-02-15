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Барыс — Лада, результат матча 15 февраля 2025, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»
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В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (6x5)    

Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.

Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, который во втором периоде был унесён на носилках после неудачного перемещения.

Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд.

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Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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