«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 2:4.
Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.
Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, который во втором периоде был унесён на носилках после неудачного перемещения.
Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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