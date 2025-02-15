Тренер «Металлурга» Разин — о травме Юрова: с нами он дальше не едет

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о травме нападающего Данилы Юрова, полученной в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

— Есть какие-то новости по повреждению Юрова?

— С нами он дальше не едет, это единственная новость, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 21-летний Юров получил повреждение в концовке второго периода в единоборстве с форвардом сибиряков Владимиром Бутузовым.

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Всего в нынешнем сезоне КХЛ на счету Юрова 46 матчей за магнитогорский клуб, в которых он набрал 46 (13+12) очков. Он выступает за «Металлург» всю свою карьеру в лиге.