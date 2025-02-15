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Тренер «Металлурга» Разин — о травме Юрова: с нами он дальше не едет

Тренер «Металлурга» Разин — о травме Юрова: с нами он дальше не едет
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о травме нападающего Данилы Юрова, полученной в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лайпсик (Бек) – 02:48 (5x5)     1:1 Орехов (Михайлис, Канцеров) – 25:39 (5x4)     1:2 Козлов (Силантьев, Зернов) – 26:49 (5x5)     1:3 Орехов (Михайлис) – 31:25 (5x4)     2:3 Андреофф (Лайпсик) – 39:59 (5x5)     2:4 Силантьев (Зернов, Коробкин) – 52:09 (5x5)     2:5 Вовченко – 58:57 (en)    

— Есть какие-то новости по повреждению Юрова?
— С нами он дальше не едет, это единственная новость, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 21-летний Юров получил повреждение в концовке второго периода в единоборстве с форвардом сибиряков Владимиром Бутузовым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ на счету Юрова 46 матчей за магнитогорский клуб, в которых он набрал 46 (13+12) очков. Он выступает за «Металлург» всю свою карьеру в лиге.

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