Епанчинцев — о поражении от «Металлурга»: не было агрессии, которая привела бы к удалениям

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:5).

«Второй период был определяющим. Тем не менее провели хорошо третий. Не хватило микромоментов, той агрессии, которая вынудила бы судью поднять руку. Благодарен ребятам, что старались до конца с таким быстрым соперником. Первый период был более осторожным, понимали, что за соперник. Два гола во втором периоде из-за своих ошибок пропустили, эти моменты разбираются. Я бы не сказал, что это невыполнение, просто неправильно сыграли», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в этой встрече прервалась 12-матчевая серия сибиряков с набранными очками. Команда из Новосибирска находится на седьмом месте Восточной конференции с 58 очками.