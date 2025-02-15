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Епанчинцев — о поражении от «Металлурга»: не было агрессии, которая привела бы к удалениям

Епанчинцев — о поражении от «Металлурга»: не было агрессии, которая привела бы к удалениям
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лайпсик (Бек) – 02:48 (5x5)     1:1 Орехов (Михайлис, Канцеров) – 25:39 (5x4)     1:2 Козлов (Силантьев, Зернов) – 26:49 (5x5)     1:3 Орехов (Михайлис) – 31:25 (5x4)     2:3 Андреофф (Лайпсик) – 39:59 (5x5)     2:4 Силантьев (Зернов, Коробкин) – 52:09 (5x5)     2:5 Вовченко – 58:57 (en)    

«Второй период был определяющим. Тем не менее провели хорошо третий. Не хватило микромоментов, той агрессии, которая вынудила бы судью поднять руку. Благодарен ребятам, что старались до конца с таким быстрым соперником. Первый период был более осторожным, понимали, что за соперник. Два гола во втором периоде из-за своих ошибок пропустили, эти моменты разбираются. Я бы не сказал, что это невыполнение, просто неправильно сыграли», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в этой встрече прервалась 12-матчевая серия сибиряков с набранными очками. Команда из Новосибирска находится на седьмом месте Восточной конференции с 58 очками.

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