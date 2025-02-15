Коротков — о поражении от «Металлурга»: у них быстрые юркие ребята, старались нас торопить

Нападающий «Сибири» Никита Коротков прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:5).

— Перелом в игре произошёл во втором периоде или то, что «Сибирь» была близка к третьей шайбе в третьем периоде, отменяет этот факт?

— Нет, факт этот не отменяет. Удаления пошли, не очень в меньшинстве сыграли, ненужные голы пропустили. Чуть-чуть надломило, но в последней смене хорошо вернулись в игру, импульс получили. В третьем было хорошее движение, но реализации не хватило. Неизвестно, что было бы, если бы забили в начале.

— Показалось, что во втором периоде команда в один момент сильно надломилась эмоционально?

— Не скажу, чтобы был какой-то надлом. Просто пропустили два одинаковых гола, надо было сыграть чуть поактивнее.

— Соперник шёл в активный прессинг, а решения команда иногда принимала слишком долго. Тоже можно рассматривать как фактор?

— Да, у них быстрые юркие ребята, старались нас торопить. В каких-то моментах старались отдавать быстрые передачи, чтобы справляться с давлением, — сказал Коротков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Отметим, что в этой встрече прервалась 12-матчевая серия сибиряков с набранными очками. Команда из Новосибирска находится на седьмом месте Восточной конференции с 58 очками.