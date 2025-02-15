Швеция — Финляндия: текстовая трансляция матча Турнира четырёх наций начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 16 февраля, пройдёт очередной матч в рамках проходящего в эти дни в Северной Америке Турнира четырёх наций, организованного НХЛ, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии. Игра пройдёт на арене «Белл Центр» в Монреале и начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в первом матче на турнире шведы в упорной борьбе уступили канадцам (3:4 ОТ). Финны, в свою очередь, были разгромлены сборной США (1:6). Таким образом, в случае поражения в сегодняшней встрече, сборная Финляндии лишится шансов на выход в финал.

Согласно регламенту в финал выходят две первые команды группы, которые и разыграют между собой трофей.

Отметим, что сборная России не принимает участия в турнире.