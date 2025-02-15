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Форвард СКА Короткий оформил дубль в игре с «Нефтехимиком». Ранее он не забивал в КХЛ

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» принимает СКА. На данный момент завершён второй период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Вторую и третью шайбы СКА в этой встрече забросил 19-летний нападающий Матвей Короткий. Эти голы стали первыми для форварда в КХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть оба знаковых момента в карьере молодого хоккеиста:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, Матвей Короткий провёл 20 матчей за СКА, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Напомним, на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ в Новосибирске Короткий представлял дивизион Тарасова. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли данный дивизион на мероприятии.