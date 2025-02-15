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Форвард СКА Короткий оформил дубль в игре с «Нефтехимиком». Ранее он не забивал в КХЛ

Форвард СКА Короткий оформил дубль в игре с «Нефтехимиком». Ранее он не забивал в КХЛ
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В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» принимает СКА. На данный момент завершён второй период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

Вторую и третью шайбы СКА в этой встрече забросил 19-летний нападающий Матвей Короткий. Эти голы стали первыми для форварда в КХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть оба знаковых момента в карьере молодого хоккеиста:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, Матвей Короткий провёл 20 матчей за СКА, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Напомним, на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ в Новосибирске Короткий представлял дивизион Тарасова. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли данный дивизион на мероприятии.

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