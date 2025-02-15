Фанаты «Трактора» на матче с «Адмиралом» поддержали комментатора Романа Скворцова

Болельщики челябинского «Трактора», добравшиеся во Владивосток, чтобы поддержать свою команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), по ходу игры развернули баннер на арене, посвящённый комментатору Роману Скворцову, продолжающему восстанавливаться после избиения неизвестным в Новосибирске.
«Роман Скворцов, выздоравливай!» — гласила надпись на баннере.
Фото: ХК «Трактор»
Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.
Российским любителям спорта Скворцов, помимо хоккея, известен также по регулярному комментированию баскетбольных матчей.
- 15 февраля 2025
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