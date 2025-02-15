Фанаты «Трактора» на матче с «Адмиралом» поддержали комментатора Романа Скворцова

Болельщики челябинского «Трактора», добравшиеся во Владивосток, чтобы поддержать свою команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), по ходу игры развернули баннер на арене, посвящённый комментатору Роману Скворцову, продолжающему восстанавливаться после избиения неизвестным в Новосибирске.

«Роман Скворцов, выздоравливай!» — гласила надпись на баннере.

Фото: ХК «Трактор»

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

Российским любителям спорта Скворцов, помимо хоккея, известен также по регулярному комментированию баскетбольных матчей.