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Фанаты «Трактора» на матче с «Адмиралом» поддержали комментатора Романа Скворцова

Фанаты «Трактора» на матче с «Адмиралом» поддержали комментатора Романа Скворцова
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Болельщики челябинского «Трактора», добравшиеся во Владивосток, чтобы поддержать свою команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), по ходу игры развернули баннер на арене, посвящённый комментатору Роману Скворцову, продолжающему восстанавливаться после избиения неизвестным в Новосибирске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Глотов, Дэй) – 04:47 (5x3)     1:1 Принс (Степанов) – 14:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Дэй, Коромыслов) – 16:20 (5x5)    

«Роман Скворцов, выздоравливай!» — гласила надпись на баннере.

Фото: ХК «Трактор»

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

Российским любителям спорта Скворцов, помимо хоккея, известен также по регулярному комментированию баскетбольных матчей.

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