Тренер Швеции отметил принципиальность противостояний с Финляндией на международном уровне

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам поделился ожиданиями от предстоящего матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии, который пройдёт сегодня, 15 февраля, на арене «Белл Центр» в Монреале.
«Когда «Три короны» соревнуются со «Львами», каждая битва становится немного горячее», — сказал Халлам на пресс-конференции.
Напомним, в первом матче на турнире шведы в упорной борьбе уступили канадцам (3:4 ОТ). Финны, в свою очередь, были разгромлены сборной США (1:6). Таким образом, в случае поражения в сегодняшней встрече сборная Финляндии лишится шансов на выход в финал.
Согласно регламенту в финал выходят две первые команды группы, которые и разыграют между собой трофей.
Матч Швеция — Финляндия начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.