Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер Швеции отметил принципиальность противостояний с Финляндией на международном уровне

Тренер Швеции отметил принципиальность противостояний с Финляндией на международном уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам поделился ожиданиями от предстоящего матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии, который пройдёт сегодня, 15 февраля, на арене «Белл Центр» в Монреале.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда «Три короны» соревнуются со «Львами», каждая битва становится немного горячее», — сказал Халлам на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче на турнире шведы в упорной борьбе уступили канадцам (3:4 ОТ). Финны, в свою очередь, были разгромлены сборной США (1:6). Таким образом, в случае поражения в сегодняшней встрече сборная Финляндии лишится шансов на выход в финал.

Согласно регламенту в финал выходят две первые команды группы, которые и разыграют между собой трофей.

Матч Швеция — Финляндия начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме
Турнир четырёх наций превратился в комедию. В Америке хотят возвращения России
Турнир четырёх наций превратился в комедию. В Америке хотят возвращения России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android