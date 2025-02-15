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Тренер Швеции отметил принципиальность противостояний с Финляндией на международном уровне

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам поделился ожиданиями от предстоящего матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии, который пройдёт сегодня, 15 февраля, на арене «Белл Центр» в Монреале.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Когда «Три короны» соревнуются со «Львами», каждая битва становится немного горячее», — сказал Халлам на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче на турнире шведы в упорной борьбе уступили канадцам (3:4 ОТ). Финны, в свою очередь, были разгромлены сборной США (1:6). Таким образом, в случае поражения в сегодняшней встрече сборная Финляндии лишится шансов на выход в финал.

Согласно регламенту в финал выходят две первые команды группы, которые и разыграют между собой трофей.

Матч Швеция — Финляндия начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.