«Куньлунь» по буллитам одержал домашнюю победу над «Витязем»
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В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Витязю» (5:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
Б
Витязь
Московская область
1:0 Фу (Ро, Сомерби) – 01:42 (5x5) 1:1 Бусыгин (Бучельников) – 04:06 (5x5) 1:2 Яровой (Бусыгин, Стюарт) – 13:23 (5x5) 2:2 Ро (Сомерби, О'Реган) – 15:09 (5x5) 3:2 Кэмпбелл (Маккошен, Фу) – 29:23 (5x5) 4:2 Кэмпбелл (Душак, Ро) – 46:01 (5x5) 4:3 Макеев (Барак, Рой) – 55:44 (5x4) 4:4 Готье (Аркалов, Педан) – 57:14 (5x5) 5:4 О'Реган – 65:00
Дублем в составе победителей отметился Колин Кэмпбелл. Ещё по шайбе забросили Цзян Фу и Кайл Ро. У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.
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