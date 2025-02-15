Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куньлунь — Витязь, результат матча 15 февраля 2025, счет 5:4 Б, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» по буллитам одержал домашнюю победу над «Витязем»
Комментарии

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Витязю» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
Б
Витязь
Московская область
1:0 Фу (Ро, Сомерби) – 01:42 (5x5)     1:1 Бусыгин (Бучельников) – 04:06 (5x5)     1:2 Яровой (Бусыгин, Стюарт) – 13:23 (5x5)     2:2 Ро (Сомерби, О'Реган) – 15:09 (5x5)     3:2 Кэмпбелл (Маккошен, Фу) – 29:23 (5x5)     4:2 Кэмпбелл (Душак, Ро) – 46:01 (5x5)     4:3 Макеев (Барак, Рой) – 55:44 (5x4)     4:4 Готье (Аркалов, Педан) – 57:14 (5x5)     5:4 О'Реган – 65:00    

Дублем в составе победителей отметился Колин Кэмпбелл. Ещё по шайбе забросили Цзян Фу и Кайл Ро. У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.

Материалы по теме
Меняйся или уходи? Маленькие клубы КХЛ попали в сложную ситуацию
Меняйся или уходи? Маленькие клубы КХЛ попали в сложную ситуацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android