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Нефтехимик — СКА, результат матча 15 февраля 2025, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ. Сразу три игрока оформили дубль
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В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение СКА со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

Дублями в составе хозяев отметились Григорий Селезнёв и Булат Шафигуллин. У гостей дубль на счету 19-летнего форварда Матвея Короткого. Ещё один гол записал на свой счёт Павел Дедунов.

Примечательно, что для Короткого эти голы стали первыми в карьере в КХЛ. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли Дивизион Тарасова на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ.

Нижнекамцы набрали 48 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку Запада. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.

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