«Нефтехимик» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ. Сразу три игрока оформили дубль

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение СКА со счётом 4:3.

Дублями в составе хозяев отметились Григорий Селезнёв и Булат Шафигуллин. У гостей дубль на счету 19-летнего форварда Матвея Короткого. Ещё один гол записал на свой счёт Павел Дедунов.

Примечательно, что для Короткого эти голы стали первыми в карьере в КХЛ. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли Дивизион Тарасова на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ.

Нижнекамцы набрали 48 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку Запада. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.