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Спартак — Торпедо, результат матча 15 февраля 2025, счет 7:4, КХЛ 2024-2025

«Спартак» осуществил невероятный камбэк с 0:4 и обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

Дублем в составе победителей отметился Александр Беляев. Ещё по шайбе забросили Павел Порядин, Андрей Локтионов, Ансель Галимов, Николай Голдобин и Михаил Мальцев. У гостей отличились Антон Силаев, Китон Томпсон, Богдан Конюшков и Кирилл Воронин. Примечательно, что к середине второго периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:4.

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы не смогли продлить четырёхматчевую победную серию, остались с 62 очками и идут на восьмой строчке Запада.

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