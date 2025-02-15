«Спартак» осуществил невероятный камбэк с 0:4 и обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» со счётом 7:4.

Дублем в составе победителей отметился Александр Беляев. Ещё по шайбе забросили Павел Порядин, Андрей Локтионов, Ансель Галимов, Николай Голдобин и Михаил Мальцев. У гостей отличились Антон Силаев, Китон Томпсон, Богдан Конюшков и Кирилл Воронин. Примечательно, что к середине второго периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:4.

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы не смогли продлить четырёхматчевую победную серию, остались с 62 очками и идут на восьмой строчке Запада.