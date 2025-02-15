Форвард «Спартака» Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо в матче с «Торпедо»
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов совершил колющий удар клюшкой в лицо сопернику во время потасовки в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5) 0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5) 0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5) 0:4 Воронин – 28:41 (4x5) 1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4) 2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5) 3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4) 4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5) 5:4 Беляев – 52:23 (5x5) 6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en) 7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)
По итогам данного эпизода форвард красно-белых получил от судей 5+20 штрафа. В этой игре он также отметился голом и результативной передачей.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В текущем регулярном чемпионате 33-летний Галимов провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.
Напомним, в сегодняшней встрече москвичи совершили невероятный камбэк, уступая в середине второго периода со счётом 0:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
19:54
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:09
-
19:07
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
17:44
-
17:35
-
17:19
-
17:06
-
17:00
-
16:44
-
16:38
-
16:18
-
15:55
-
15:48
-
15:26
-
15:03
-
14:40
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:47
-
13:33
-
13:28
-
13:13
-
13:05
-
13:00
-
12:57
-
12:23
-
12:08
-
12:00