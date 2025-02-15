Форвард «Спартака» Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо в матче с «Торпедо»

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов совершил колющий удар клюшкой в лицо сопернику во время потасовки в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:4).

По итогам данного эпизода форвард красно-белых получил от судей 5+20 штрафа. В этой игре он также отметился голом и результативной передачей.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем регулярном чемпионате 33-летний Галимов провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.

Напомним, в сегодняшней встрече москвичи совершили невероятный камбэк, уступая в середине второго периода со счётом 0:4.