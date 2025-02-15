«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4. На это ему потребовалось 64 попытки

Московский «Спартак» одержал мегаволевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:4) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, эта победа стала первой в КХЛ для «Спартака» в матче, по ходу которого он проигрывал с таким счётом. Примечательно, что столичной команде это удалось лишь с 64-й попытки.
Напомним, к середине второго периода красно-белые уступали со счётом 0:4.
Лидером по количеству таких камбэков является магнитогорский «Металлург» (3). «Торпедо», в свою очередь, в третий раз упустило победу с 4:0 и стало лидером по этому показателю.
Подопечные Алексея Жамнова набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре спартаковцы 17 февраля сыграют домашнее дерби со столичным «Динамо».
- 15 февраля 2025
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