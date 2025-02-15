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«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4. На это ему потребовалось 64 попытки

«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4. На это ему потребовалось 64 попытки
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Московский «Спартак» одержал мегаволевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:4) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, эта победа стала первой в КХЛ для «Спартака» в матче, по ходу которого он проигрывал с таким счётом. Примечательно, что столичной команде это удалось лишь с 64-й попытки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

Напомним, к середине второго периода красно-белые уступали со счётом 0:4.

Лидером по количеству таких камбэков является магнитогорский «Металлург» (3). «Торпедо», в свою очередь, в третий раз упустило победу с 4:0 и стало лидером по этому показателю.

Подопечные Алексея Жамнова набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре спартаковцы 17 февраля сыграют домашнее дерби со столичным «Динамо».

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