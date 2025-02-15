Главный тренер «Лады» прокомментировал окончание 10-матчевой серии поражений клуба в КХЛ

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:2), которая положила конец 10-матчевой безвыигрышной серии тольяттинцев.

«Много говорить не буду. Рады победе. Рады, что эту не очень симпатичную серию завершили наконец-то. Едем домой.

Какие основные проблемы в игре в Новосибирске стали решающими и как они могли повлиять на сегодняшнюю игру? По тем играм я говорил уже на пресс-конференции в Новосибирске. Команда работала и играла, создавала моменты, но забила всего 2 гола из 88 бросков. Это было проблемой, много эмоций отдали, много сил, но проиграли.

Как оценю игру Энтони Камара, который выступал в прошлом сезоне в «Барысе»? Пока он в поиске своей игры, так скажем. Долго не играл, долго летел к нам. Сейчас всё равно всё новое, тактические варианты. Вчера беседовали с ним, всё рассказывали, показывали. Он понимает, что от него хотят большего, и он готов работать и вкладываться в команду», — приводит слова Зубова официальный сайт «Барыса».

«Лада» набрала 44 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.