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Главный тренер «Лады» прокомментировал окончание 10-матчевой серии поражений клуба в КХЛ

Главный тренер «Лады» прокомментировал окончание 10-матчевой серии поражений клуба в КХЛ
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:2), которая положила конец 10-матчевой безвыигрышной серии тольяттинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (6x5)    

«Много говорить не буду. Рады победе. Рады, что эту не очень симпатичную серию завершили наконец-то. Едем домой.

Какие основные проблемы в игре в Новосибирске стали решающими и как они могли повлиять на сегодняшнюю игру? По тем играм я говорил уже на пресс-конференции в Новосибирске. Команда работала и играла, создавала моменты, но забила всего 2 гола из 88 бросков. Это было проблемой, много эмоций отдали, много сил, но проиграли.

Как оценю игру Энтони Камара, который выступал в прошлом сезоне в «Барысе»? Пока он в поиске своей игры, так скажем. Долго не играл, долго летел к нам. Сейчас всё равно всё новое, тактические варианты. Вчера беседовали с ним, всё рассказывали, показывали. Он понимает, что от него хотят большего, и он готов работать и вкладываться в команду», — приводит слова Зубова официальный сайт «Барыса».

«Лада» набрала 44 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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