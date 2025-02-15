Роман Ротенберг: только одно звено СКА выполнило установку в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4).
«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на игру. Были полные трибуны, получился огненный матч. Мы понимали, что соперник, как всегда, будет биться до конца. Было много стыков и борьбы. Мы понимали, что нужно каждый стык и борьбу выиграть. Мы должны были переиграть соперника и выполнять задание на игру. Честно говоря, наше задание выполнило только звено Короткого, Кузьмина и Дедунова. В принципе, они и поучаствовали во всех наших голах. Считаю, что это была лучшая игра в их исполнении», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Нефтехимика».
СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 15 февраля 2025
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