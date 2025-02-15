Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг: только одно звено СКА выполнило установку в матче с «Нефтехимиком»

Роман Ротенберг: только одно звено СКА выполнило установку в матче с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на игру. Были полные трибуны, получился огненный матч. Мы понимали, что соперник, как всегда, будет биться до конца. Было много стыков и борьбы. Мы понимали, что нужно каждый стык и борьбу выиграть. Мы должны были переиграть соперника и выполнять задание на игру. Честно говоря, наше задание выполнило только звено Короткого, Кузьмина и Дедунова. В принципе, они и поучаствовали во всех наших голах. Считаю, что это была лучшая игра в их исполнении», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Нефтехимика».

СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Фото
Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА Арене», и подарил кепку СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android