Главный тренер «Барыса» сообщил первую информацию о характере травмы Никиты Бояркина

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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев ответил на вопрос о состоянии голкипера своей команды Никиты Бояркина, получившего травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:4).

«Сейчас доктор заходил, сказал, что разрыва, кажется, нет. Болевой шок был, думаю, завтра будет ясно», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

Напомним, Бояркин получил повреждение во втором периоде в результате неудачного перемещения и был унесён со льда на носилках.

Отметим, что 26-летний Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.

Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.