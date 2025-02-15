Главный тренер «Барыса» сообщил первую информацию о характере травмы Никиты Бояркина

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев ответил на вопрос о состоянии голкипера своей команды Никиты Бояркина, получившего травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:4).
«Сейчас доктор заходил, сказал, что разрыва, кажется, нет. Болевой шок был, думаю, завтра будет ясно», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».
Напомним, Бояркин получил повреждение во втором периоде в результате неудачного перемещения и был унесён со льда на носилках.
Отметим, что 26-летний Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.
Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.
- 15 февраля 2025
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:05
-
20:54
-
20:41
-
20:11
-
19:54
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:09
-
19:07
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
17:44
-
17:35
-
17:19
-
17:06
-
17:00
-
16:44
-
16:38
-
16:18
-
15:55
-
15:48
-
15:26
-
15:03
-
14:40
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:47
-
13:33