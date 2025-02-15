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Главный тренер «Барыса» сообщил первую информацию о характере травмы Никиты Бояркина

Главный тренер «Барыса» сообщил первую информацию о характере травмы Никиты Бояркина
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев ответил на вопрос о состоянии голкипера своей команды Никиты Бояркина, получившего травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (6x5)    

«Сейчас доктор заходил, сказал, что разрыва, кажется, нет. Болевой шок был, думаю, завтра будет ясно», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

Напомним, Бояркин получил повреждение во втором периоде в результате неудачного перемещения и был унесён со льда на носилках.

Отметим, что 26-летний Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.

Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

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