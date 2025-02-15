Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал дебютные шайбы Матвея Короткого в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первых шайбах 19-летнего нападающего армейцев Матвея Короткого в КХЛ, который оформил дубль в сегодняшнем матче с «Нефтехимиком» (3:4).

«Поздравлю Короткого с дебютной шайбой в КХЛ. Он прогрессирует, работает, трудится. Хочу поблагодарить «Нефтехимик» за такой матч. Эта встреча показала, что нам нужно улучшить. Дальше мы отправимся в Череповец, где нас ожидает очередной непростой соперник», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Нефтехимика».

Всего в нынешнем сезоне Матвей Короткий провёл 20 матчей за СКА, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Напомним, на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ в Новосибирске Короткий представлял Дивизион Тарасова. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли данный дивизион на мероприятии.