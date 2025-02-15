Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал дебютные шайбы Матвея Короткого в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первых шайбах 19-летнего нападающего армейцев Матвея Короткого в КХЛ, который оформил дубль в сегодняшнем матче с «Нефтехимиком» (3:4).
«Поздравлю Короткого с дебютной шайбой в КХЛ. Он прогрессирует, работает, трудится. Хочу поблагодарить «Нефтехимик» за такой матч. Эта встреча показала, что нам нужно улучшить. Дальше мы отправимся в Череповец, где нас ожидает очередной непростой соперник», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Нефтехимика».
Всего в нынешнем сезоне Матвей Короткий провёл 20 матчей за СКА, в которых набрал 4 (2+2) очка.
Напомним, на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ в Новосибирске Короткий представлял Дивизион Тарасова. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли данный дивизион на мероприятии.
- 15 февраля 2025
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:05
-
20:54
-
20:41
-
20:11
-
19:54
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:09
-
19:07
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
17:44
-
17:35
-
17:19
-
17:06
-
17:00
-
16:44
-
16:38
-
16:18
-
15:55
-
15:48
-
15:26
-
15:03
-
14:40
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:47
-
13:33