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Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал дебютные шайбы Матвея Короткого в КХЛ

Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал дебютные шайбы Матвея Короткого в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первых шайбах 19-летнего нападающего армейцев Матвея Короткого в КХЛ, который оформил дубль в сегодняшнем матче с «Нефтехимиком» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

«Поздравлю Короткого с дебютной шайбой в КХЛ. Он прогрессирует, работает, трудится. Хочу поблагодарить «Нефтехимик» за такой матч. Эта встреча показала, что нам нужно улучшить. Дальше мы отправимся в Череповец, где нас ожидает очередной непростой соперник», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Нефтехимика».

Всего в нынешнем сезоне Матвей Короткий провёл 20 матчей за СКА, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Напомним, на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ в Новосибирске Короткий представлял Дивизион Тарасова. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли данный дивизион на мероприятии.

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