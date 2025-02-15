«Огненный матч». Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев — о победе над СКА

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями после победы своей команды над СКА (4:3) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, сегодняшняя игра соответствовала предматчевому лозунгу. Получился огненный матч. Соперник очень именитый, но тем приятнее одержать победу. Вся команда была на высоте, сегодня работали как единый механизм. Все проявили свои лучшие качества, такие как мужество и характер. Мы забили отличные голы, с помощью которых выиграли. Болельщики порадовали, была полная арена. Всегда приятно играть при такой поддержке. В целом жизнь продолжается, несмотря ни на что. Мы двигаемся дальше», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

Нижнекамцы набрали 48 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.