Игорь Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» от «Спартака» после 4:0 по ходу игры

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:7), в котором волжане вели 4:0 к середине второго периода.

«Поздравляю «Спартак» с волевой победой. Вернуться в игру при счете 0:4 — это дорогого стоит, и соперник смог это сделать. Начну с этого. Что касается нашей команды, то, к сожалению, мы перечеркнули всё хорошее, что сделали в первых двух периодах. В третьем периоде дали сопернику кислород, и он этим воспользовался», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

Нижегородцы не смогли продлить четырёхматчевую победную серию, остались с 62 очками и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.