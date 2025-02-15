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«Надеюсь, мы уберём это». Жамнов — о проблемах «Спартака» в стартовых отрезках матчей

«Надеюсь, мы уберём это». Жамнов — о проблемах «Спартака» в стартовых отрезках матчей
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал сверхволевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:4), в котором красно-белые уступали к середине второго периода 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

«Разговор был и после игры с «Динамо», и в перерыве после первых 20 минут, потому что начали играть неправильно, не так, как мы просили. Ясно, что начинать матч с такого счёта — это совсем нехорошо, особенно дома, при такой поддержке. Надеюсь, что за оставшиеся игры мы это уберём. Но я повторюсь, что это чисто наши ошибки. Неправильная игра против соперника, который играл и ждал. Мы знали, что «Торпедо» будет играть в атакующий хоккей и ловить нас на контратаках. И в первом периоде мы сами им в этом помогли, сыграв неправильно», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Торпедо».

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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