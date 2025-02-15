«Надеюсь, мы уберём это». Жамнов — о проблемах «Спартака» в стартовых отрезках матчей

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал сверхволевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:4), в котором красно-белые уступали к середине второго периода 0:4.

«Разговор был и после игры с «Динамо», и в перерыве после первых 20 минут, потому что начали играть неправильно, не так, как мы просили. Ясно, что начинать матч с такого счёта — это совсем нехорошо, особенно дома, при такой поддержке. Надеюсь, что за оставшиеся игры мы это уберём. Но я повторюсь, что это чисто наши ошибки. Неправильная игра против соперника, который играл и ждал. Мы знали, что «Торпедо» будет играть в атакующий хоккей и ловить нас на контратаках. И в первом периоде мы сами им в этом помогли, сыграв неправильно», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Торпедо».

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.