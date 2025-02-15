Тренер «Куньлуня» Кравец: чтобы цеплять очки, нужно каждый матч играть на пределе

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:4 Б).

«Перед игрой с ребятами договорились, что следующие 13 матчей – это начало нового этапа, чтобы никто не опускал руки и боролись до конца в каждой игре. И вот сейчас была первая из них. Я считаю, что в принципе ребята всё сделали. Да, было трудно, где-то присутствовали ошибки, но в целом все молодцы, играли друг за друга и в непростой ситуации победили «Витязь», который сумел вернуться в игру после того, как мы повели в две шайбы. Непросто после такого выиграть матч, мы очень рады, что победили. Нужно стараться играть каждый матч на пределе для того, чтобы цеплять очки.

Состояние Юрия Паутова? Он не смог продолжить игру, кружилась голова, пришлось доигрывать в пять защитников. У нас есть парочка выходных, надеемся, что Юрий поправится за это время», — приводит слова Кравца официальный сайт китайской команды.

«Драконы» набрали 53 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.