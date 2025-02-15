«Спартак» установил рекорд посещаемости на московских матчах в сезоне КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 15 февраля, столичный «Спартак» одержал сверхволевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в Москве на арене «Мегаспорт». Как сообщает пресс-служба красно-белых, на этой игре присутствовали 10 283 зрителя, что является рекордным показателем на московских матчах в нынешнем сезоне КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5) 0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5) 0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5) 0:4 Воронин – 28:41 (4x5) 1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4) 2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5) 3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4) 4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5) 5:4 Беляев – 52:23 (5x5) 6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en) 7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)
Напомним, в этой игре москвичи смогли одержать победу, уступая к середине второго периода со счётом 0:4. Это первый раз в истории КХЛ, когда «Спартак» смог победить после такого счёта по ходу игры.
Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей встрече спартаковцы 17 февраля сыграют домашнее дерби со столичным «Динамо».
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