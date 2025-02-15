«Спартак» установил рекорд посещаемости на московских матчах в сезоне КХЛ-2024/2025

Сегодня, 15 февраля, столичный «Спартак» одержал сверхволевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в Москве на арене «Мегаспорт». Как сообщает пресс-служба красно-белых, на этой игре присутствовали 10 283 зрителя, что является рекордным показателем на московских матчах в нынешнем сезоне КХЛ.

Напомним, в этой игре москвичи смогли одержать победу, уступая к середине второго периода со счётом 0:4. Это первый раз в истории КХЛ, когда «Спартак» смог победить после такого счёта по ходу игры.

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей встрече спартаковцы 17 февраля сыграют домашнее дерби со столичным «Динамо».