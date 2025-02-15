«У нас всё как всегда». Михаил Мальцев — о сверхволевой победе «Спартака» над «Торпедо»

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев иронично прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:4), в котором его команда уступала 0:4 к середине второго периода.

«У нас всё как всегда. Нервно, шумно, весело. Всем спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в телеграм-канале, добавив эмодзи в виде фейспалма и улыбки.

В этой игре 26-летний Мальцев отметился голом и результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне на счету форварда 29 (13+16) очков в 52 матчах.

Красно-белые набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей встрече спартаковцы 17 февраля сыграют домашнее дерби со столичным «Динамо».