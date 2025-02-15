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Крикунов: причина неудачи СКА — многочисленные травмы лидеров

Крикунов: причина неудачи СКА — многочисленные травмы лидеров
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – СКА (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

«Сенсации в поражении СКА я не вижу. Причина неудачи понятна – многочисленные травмы лидеров. Кузнецов, Толчинский, Хайруллин только вернулись, но пока не в своей тарелке. Видно, что у них многое не получается в игре, нужно ещё время, чтобы набрать игровые кондиции. Нет Грицюка и Плотникова, их тоже не хватает в атаке. С возвращением их в строй СКА будет действовать по-другому. Успех «Нефтехимика» от этого не менее значим, команда оказала достойное сопротивление и заслуженно победила. Даже странно, что Нижнекамск, который мне далеко небезразличен, не входит в зону плей-офф.

Для СКА же матчи регулярки уже мало что значат. Выбирать себе соперника по плей-офф – дело неблагодарное, а всё самое главное будет именно в играх на вылет», — сказал Крикунов «Чемпионату».

СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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