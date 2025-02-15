Крикунов: причина неудачи СКА — многочисленные травмы лидеров

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – СКА (4:3).
«Сенсации в поражении СКА я не вижу. Причина неудачи понятна – многочисленные травмы лидеров. Кузнецов, Толчинский, Хайруллин только вернулись, но пока не в своей тарелке. Видно, что у них многое не получается в игре, нужно ещё время, чтобы набрать игровые кондиции. Нет Грицюка и Плотникова, их тоже не хватает в атаке. С возвращением их в строй СКА будет действовать по-другому. Успех «Нефтехимика» от этого не менее значим, команда оказала достойное сопротивление и заслуженно победила. Даже странно, что Нижнекамск, который мне далеко небезразличен, не входит в зону плей-офф.
Для СКА же матчи регулярки уже мало что значат. Выбирать себе соперника по плей-офф – дело неблагодарное, а всё самое главное будет именно в играх на вылет», — сказал Крикунов «Чемпионату».
СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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