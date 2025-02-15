Результаты матчей МХЛ 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, состоялись шесть матчей в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.
МХЛ. Результаты 15 февраля:
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Локо-76
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
2 : 5
Алмаз
Череповец
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
3 : 1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
0 : 3
Амурские Тигры
Хабаровск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
4 : 0
АКМ Новомосковск
Новомосковск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
1 : 11
СКА-1946
Санкт-Петербург
По состоянию на 15 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует МХК «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого такое же количество очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры», набравшие 68 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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