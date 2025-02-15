Результаты матчей МХЛ 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, состоялись шесть матчей в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

МХЛ. Результаты 15 февраля:

По состоянию на 15 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует МХК «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого такое же количество очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры», набравшие 68 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.