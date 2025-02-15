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Результаты матчей ВХЛ 15 февраля

Результаты матчей ВХЛ 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, состоялись семь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты ВХЛ 15 февраля:

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
0 : 2
Зауралье
Курган
0:1 Круженков (Тагиров, Верёвкин) – 29:33 (5x5)     0:2 Богданов (Комаристый, Тютнев) – 58:07 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
2 : 6
Химик
Воскресенск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо-Алтай
Барнаул
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 0
Барс
Казань
1:0 Горшков (Бобылёв) – 01:29 (5x5)     2:0 Каницкий (Наумов, Вдовин) – 02:14 (5x5)     3:0 Воронков (Попугаев) – 45:08 (5x5)     4:0 Попугаев (Бобылёв, Бусаров) – 53:42 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
3 : 4
Б
АКМ
Тульская область
0:1 Алексеев (Теряев, Петров) – 00:11 (5x5)     0:2 Васин – 23:27 (5x5)     1:2 Редков (Икамацких, Канаев) – 43:03 (5x5)     2:2 Стрельцов (Хайруллин, Прохоров) – 45:52 (5x4)     2:3 Шамсутдинов (Фёдоров, Мальцев) – 49:47 (5x5)     3:3 Клочков (Стрельцов, Кормилов) – 55:16 (5x5)     3:4 Гизатуллин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
5 : 4
ОТ
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Мустафин (Смирнов) – 07:17 (5x5)     1:1 Махрин (Луховской, Войтович) – 12:21 (5x5)     2:1 Мустафин (Насыров, Смирнов) – 34:51 (5x5)     2:2 Кузнецов (Большаков, Зайцев) – 35:14 (5x5)     3:2 Владимиров (Вафин) – 39:48 (5x4)     3:3 Раздьяконов (Филяев) – 42:09 (5x5)     4:3 Владимиров (Насыров, Егоров) – 49:39 (5x5)     4:4 Раздьяконов (Миллер) – 52:08 (5x5)     5:4 Ганабин (Мустафин, Насыров) – 62:00 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
4 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хасанов (Гарайшин) – 05:14 (5x5)     2:0 Ионов (Стальнов) – 12:15 (5x5)     3:0 Бойчук (Стальнов, Крутов) – 26:31 (5x4)     4:0 Крутов (Стальнов) – 50:41 (5x5)     4:1 Левинский (Цалпанов, Урулин) – 54:52 (5x5)    

По состоянию на 15 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 78 очков после 53 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», уступающий динамовцам лишь по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 76 очками после 54 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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