Результаты матчей ВХЛ 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, состоялись семь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты ВХЛ 15 февраля:

По состоянию на 15 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 78 очков после 53 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», уступающий динамовцам лишь по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 76 очками после 54 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».