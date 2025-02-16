Гарсия и Солари раздавали автографы, фанаты растянули баннер про валидол. Лучшие фото

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15 февраля в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Игра завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Красно-белые совершили камбэк, проигрывая со счётом 0:4 к середине второго периода. У «Торпедо» по шайбе забросили Антон Силаев, Китон Томпсон, Богдан Конюшков и Кирилл Воронин. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Беляев, по разу забили Павел Порядин, Андрей Локтионов, Ансель Галимов, Николай Голдобин и Михаил Мальцев.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Спартак» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 62 очками — на восьмой строчке.