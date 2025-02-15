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Швеция — Финляндия, результат матча 15 февраля 2025, счет 3:4 ОТ, Турнир четырех наций 2025

Гол Гранлунда в овертайме принёс Финляндии победу над Швецией на Турнире четырёх наций
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В Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» завершился очередной матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором сборная Финляндии добилась победы над командой Швеции со счётом 4:3 ОТ.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия
1:0 Зибанеджад – 08:35     1:1 Лунделль (Луостаринен, Лайне) – 10:58     1:2 Рантанен (Лайне, Ахо) – 19:46 (pp)     2:2 Далин (Эрикссон Эк, Рэймонд) – 25:06     3:2 Карлссон (Нюландер) – 30:32     3:3 Барков (Какко, Мяяття) – 37:05     3:4 Гранлунд (Миккола) – 61:49    

У финнов голы забили Антон Лунделль, Микко Рантанен, Александр Барков и Микаэль Гранлунд (решающий в овертайме). В составе шведской команды шайбами отметились Мика Зибанеджад, Расмус Далин и Эрик Карлссон.

Отметим, что после первого периода шведы поменяли своего стартового голкипера Филипа Густавссона, пропустившего две не самых сложных шайбы в стартовой двадцатиминутке. Его место в воротах занял Линус Улльмарк.

Таким образом, финны набрали два очка, переместились на третье место, обойдя Швецию, и сохранили шансы на выход в финал.

Турнирная таблица Турнира четырёх наций
Календарь Турнира четырёх наций
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