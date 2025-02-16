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А. Юдин: думаю, Кузнецова переведут на фланг, так он принесёт больше пользы

А. Юдин: думаю, Кузнецова переведут на фланг, так он принесёт больше пользы
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Бывший игрок СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в Нижнекамске от местного «Нефтехимика» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

«Кто виноват в поражении СКА? Виноватых искать бессмысленно, выигрывают и проигрывают все одинаково, хоккей – командный вид спорта.

Кого имел в виду главный тренер Роман Ротенберг на пресс-конференции? «Минус 3» никто не получил, но большая группа ребят закончила матч с «минус 2». Среди них выделю Евгения Кузнецова. Он проводит третью игру после травмы, с «Динамо» он сыграл неплохо, с «Барысом» и «Нефтехимиком» неважно. Думаю, после НХЛ ему тяжело настраиваться на такие команды, и это не его вина, просто надо привыкнуть. Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он же играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бекстрёмом в центре. И сейчас в СКА на краю он принесёт больше пользы.

Вообще, не сказал бы, что для СКА это была провальная игра. Хорошо, что раскрывается молодёжь. Короткий забросил первую шайбу в КХЛ, сделал дубль», — сказал Юдин «Чемпионату».

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