А. Юдин: думаю, Кузнецова переведут на фланг, так он принесёт больше пользы

Бывший игрок СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в Нижнекамске от местного «Нефтехимика» (3:4).
«Кто виноват в поражении СКА? Виноватых искать бессмысленно, выигрывают и проигрывают все одинаково, хоккей – командный вид спорта.
Кого имел в виду главный тренер Роман Ротенберг на пресс-конференции? «Минус 3» никто не получил, но большая группа ребят закончила матч с «минус 2». Среди них выделю Евгения Кузнецова. Он проводит третью игру после травмы, с «Динамо» он сыграл неплохо, с «Барысом» и «Нефтехимиком» неважно. Думаю, после НХЛ ему тяжело настраиваться на такие команды, и это не его вина, просто надо привыкнуть. Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он же играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бекстрёмом в центре. И сейчас в СКА на краю он принесёт больше пользы.
Вообще, не сказал бы, что для СКА это была провальная игра. Хорошо, что раскрывается молодёжь. Короткий забросил первую шайбу в КХЛ, сделал дубль», — сказал Юдин «Чемпионату».
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