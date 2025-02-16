Результаты матчей КХЛ на 15 февраля 2025 года

В субботу, 15 февраля, прошли семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ 15 февраля:

«Адмирал» — «Трактор» — 1:2;

«Амур» — «Автомобилист» — 2:3 ОТ;

«Сибирь» — «Металлург» — 2:5;

«Барыс» — «Лада» — 2:4;

«Спартак» — «Торпедо» — 7:4;

«Нефтехимик» — СКА — 4:3;

«Куньлунь Ред Стар» — «Витязь» — 5:4 Б.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 84 очка за 56 матчей. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 78 очков за 57 игр.