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Защитник сборной Канады Кейл Макар пропустит матч с США на Турнире четырёх наций

Защитник сборной Канады Кейл Макар пропустит матч с США на Турнире четырёх наций
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Защитник сборной Канады Кейл Макар не поможет национальной команде в матче со сборной США на Турнире четырёх наций, сообщает пресс-служба канадцев. Отмечается, Томас Харли введён в состав сборной Канады.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Остановлен
0 : 0
США

Ранее сообщалось, что Макар пропустил плановую тренировку 14 февраля на Турнире четырёх наций из‑за недомогания. Отмечалось, что из-за проблем с составом сборная Канады может выйти с пятью защитниками на предстоящий матч.

В ночь с 15 на 16 февраля мск канадцы проведут матч 2-го тура соревнования со сборной США. По итогам 1-го тура американцы лидируют с тремя очками, Канада набрала два очка и находится на второй строчке таблицы.

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