В матче Канада – США произошли три драки за девять секунд

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США.

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче — 1:0. Сам матч начался с трёх драк за девять секунд.

В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагаль. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.

По итогам 1-го тура американцы лидируют с тремя очками, Канада набрала два очка и находится на второй строчке таблицы.

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