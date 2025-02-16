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В матче Канада – США произошли три драки за девять секунд

В матче Канада – США произошли три драки за девять секунд
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
2-й период
1 : 1
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел) – 10:15    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче — 1:0. Сам матч начался с трёх драк за девять секунд.

В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагаль. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.

По итогам 1-го тура американцы лидируют с тремя очками, Канада набрала два очка и находится на второй строчке таблицы.

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Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком

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