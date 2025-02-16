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Голкипер сборной Канады Биннингтон повторил редчайшее достижение XXI века среди вратарей

Голкипер сборной Канады Биннингтон повторил редчайшее достижение XXI века среди вратарей
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
3-й период
1 : 2
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33    

На момент написания новости проходит перерыв перед третьим периодом, американцы ведут со счётом 2:1. Единственный гол в составе канадцев на свой счёт записал звёздный форвард Коннор Макдэвид, которому ассистировали Дрю Даути и голкипер Джордан Биннингтон. Вратарь канады стал шестым голкипером в истории, которому удалось отдать голевую передачу в матчах международного турнира НХЛ и вторым в XXI веке.

Ранее такое достижение покорялось Ярославу Халаку (ЧМ-2016), Андрею Трефилову (ЧМ-1996), Питу Питерсу (Кубок Канады-1984), Доминику Гашеку (Кубок Канады-1984), а также Майку Люту (Кубок Канады-1981).

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