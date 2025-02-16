Голкипер сборной Канады Биннингтон повторил редчайшее достижение XXI века среди вратарей

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США.

На момент написания новости проходит перерыв перед третьим периодом, американцы ведут со счётом 2:1. Единственный гол в составе канадцев на свой счёт записал звёздный форвард Коннор Макдэвид, которому ассистировали Дрю Даути и голкипер Джордан Биннингтон. Вратарь канады стал шестым голкипером в истории, которому удалось отдать голевую передачу в матчах международного турнира НХЛ и вторым в XXI веке.

Ранее такое достижение покорялось Ярославу Халаку (ЧМ-2016), Андрею Трефилову (ЧМ-1996), Питу Питерсу (Кубок Канады-1984), Доминику Гашеку (Кубок Канады-1984), а также Майку Люту (Кубок Канады-1981).

Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком