Стало известно, какую скорость развил Коннор Макдэвид перед голом в ворота сборной США

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США. На момент написания новости проходит третий период, американцы ведут со счётом 2:1. Единственный гол в составе канадцев на свой счёт записал звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В рывке перед голом Макдэвид развил максимальную скорость катания в 22,67 миль в час. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец занимает второе место по количеству рывков со скоростью 22+ миль в час, у него таких 57.

Лидером в данному показателю является форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 64 таких рывка.

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