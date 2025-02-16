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Стало известно, какую скорость развил Коннор Макдэвид перед голом в ворота сборной США

Стало известно, какую скорость развил Коннор Макдэвид перед голом в ворота сборной США
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч Турнира четырёх наций, в котором сборная Канады встречается с национальной командой США. На момент написания новости проходит третий период, американцы ведут со счётом 2:1. Единственный гол в составе канадцев на свой счёт записал звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

В рывке перед голом Макдэвид развил максимальную скорость катания в 22,67 миль в час. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец занимает второе место по количеству рывков со скоростью 22+ миль в час, у него таких 57.

Лидером в данному показателю является форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 64 таких рывка.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону

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