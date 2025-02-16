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Канада — США, результат матча 16 февраля 2025, счёт 1:3, 2-й тур Турнира четырёх наций

Сборная США победила Канаду во втором матче Турнира четырёх наций
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В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч второго тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

В составе победителей голами отметились форварды Джейк Гюнцель (дубль) и Дилан Ларкин (1+1). Единственную шайбу Канады забросил нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, сборная США с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

Календарь Турнира четырёх наций
Турнирная таблица Турнира четырёх наций
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