Сборная США победила Канаду во втором матче Турнира четырёх наций

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч второго тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

В составе победителей голами отметились форварды Джейк Гюнцель (дубль) и Дилан Ларкин (1+1). Единственную шайбу Канады забросил нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, сборная США с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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