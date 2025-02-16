Сборная США стала первым финалистом Турнира четырёх наций
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Национальная команда США, обыгравшая сборную Канады во втором матче Турнира четырёх наций со счётом 3:1, стала первым финалистом организованного НХЛ соревнования.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
В первой встрече сборная США победила Финляндию с разгромным счётом 6:1. Таким образом, американская команда по итогам двух встреч одержала две победы и с шестью очками досрочно вышла в финал соревнований. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.
Второй финалист станет известен после третьего тура, где Канада сыграет с Финляндией, а Швеция встретится с США.
Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале.
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