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Сборная Канады с Сидни Кросби в составе проиграла впервые за 15 лет

Сборная Канады с Сидни Кросби в составе проиграла впервые за 15 лет
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Сборная Канады с нападающим и капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в составе впервые за 15 лет потерпела поражение. Напомним, в матче 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций национальная команда США обыграла Канаду со счётом 3:1.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

Сборная Канады потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Последнее поражение с капитаном «Питтсбурга» в составе канадская сборная потерпела на групповом этапе Олимпиады 2010 года от сборной США (3:5).

В последних 27 играх за сборную Канады Кросби заработал 29 очков, из которых 10 составили голы, а 19 — результативные передачи. Также он забил «золотой» гол в овертайме финала Олимпийских игр 2010 года против США (3:2 ОТ).

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