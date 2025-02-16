Сборная Канады с Сидни Кросби в составе проиграла впервые за 15 лет

Сборная Канады с нападающим и капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в составе впервые за 15 лет потерпела поражение. Напомним, в матче 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций национальная команда США обыграла Канаду со счётом 3:1.

Сборная Канады потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Последнее поражение с капитаном «Питтсбурга» в составе канадская сборная потерпела на групповом этапе Олимпиады 2010 года от сборной США (3:5).

В последних 27 играх за сборную Канады Кросби заработал 29 очков, из которых 10 составили голы, а 19 — результативные передачи. Также он забил «золотой» гол в овертайме финала Олимпийских игр 2010 года против США (3:2 ОТ).

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