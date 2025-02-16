Cтали известны три первые звезды матча Канада — США
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В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи. Первой звездой стал американский форвард Джейк Гюнцель, записавший в свой актив две заброшенные шайбы. Второй звездой стал ещё один американец, Дилан Ларкин, на счету которого гол+пас.
Третья звезда — нападающий канадцев Коннор Макдэвид, забросивший единственную шайбу своей сборной в сегодняшней встрече.
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