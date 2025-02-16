Cтали известны три первые звезды матча Канада — США

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи. Первой звездой стал американский форвард Джейк Гюнцель, записавший в свой актив две заброшенные шайбы. Второй звездой стал ещё один американец, Дилан Ларкин, на счету которого гол+пас.

Третья звезда — нападающий канадцев Коннор Макдэвид, забросивший единственную шайбу своей сборной в сегодняшней встрече.

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