США прервали 17-матчевую победную серию Канады в рамках формата «лучшие против лучших»
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Сборная США победила национальную команду Канады в матче 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций со счётом 3:1. Таким образом, американцы прервали 17-матчевую серию «кленовых листьев» в рамках формата «лучшие против лучших».
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
Напомним, формат «лучшие против лучших» включает в себя Олимпиады с участием звёзд НХЛ, Кубок мира и Турнир четырёх наций.
На данный момент США возглавляют таблицу Турнира четырёх наций. В активе команды Майка Салливана шесть очков. На второй строчке располагается Канада, у которой всего два очка после двух матчей. Третье место занимает Финляндия, также набравшая два очка. Замыкает турнирную таблицу Швеция (2).
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