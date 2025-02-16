США прервали 17-матчевую победную серию Канады в рамках формата «лучшие против лучших»

Сборная США победила национальную команду Канады в матче 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций со счётом 3:1. Таким образом, американцы прервали 17-матчевую серию «кленовых листьев» в рамках формата «лучшие против лучших».

Напомним, формат «лучшие против лучших» включает в себя Олимпиады с участием звёзд НХЛ, Кубок мира и Турнир четырёх наций.

На данный момент США возглавляют таблицу Турнира четырёх наций. В активе команды Майка Салливана шесть очков. На второй строчке располагается Канада, у которой всего два очка после двух матчей. Третье место занимает Финляндия, также набравшая два очка. Замыкает турнирную таблицу Швеция (2).

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