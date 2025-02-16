Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — АК Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США прервали 17-матчевую победную серию Канады в рамках формата «лучшие против лучших»

США прервали 17-матчевую победную серию Канады в рамках формата «лучшие против лучших»
Комментарии

Сборная США победила национальную команду Канады в матче 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций со счётом 3:1. Таким образом, американцы прервали 17-матчевую серию «кленовых листьев» в рамках формата «лучшие против лучших».

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

Напомним, формат «лучшие против лучших» включает в себя Олимпиады с участием звёзд НХЛ, Кубок мира и Турнир четырёх наций.

На данный момент США возглавляют таблицу Турнира четырёх наций. В активе команды Майка Салливана шесть очков. На второй строчке располагается Канада, у которой всего два очка после двух матчей. Третье место занимает Финляндия, также набравшая два очка. Замыкает турнирную таблицу Швеция (2).

Материалы по теме
Сборная Канады с Сидни Кросби в составе проиграла впервые за 15 лет

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android