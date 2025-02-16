Тренер сборной Канады Купер отреагировал на драки в матче с США
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Главный тренер сборной Канады на Турнире четырёх наций Джон Купер прокомментировал драки по ходу матча со сборной США (1:3).
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
«Драки в начале встречи? Беспорядок. Но я не видел никого, кто шёл бы к выходам во время игры. Люди будут говорить об этом ещё долго», — сказал Купер в интервью после окончания встречи.
Сборная Канады потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Сборная США, в свою очередь, стала первым финалистом Турнира четырёх наций.
Напомним, сегодня в первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.
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