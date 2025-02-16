Тренер сборной Канады Купер отреагировал на драки в матче с США

Главный тренер сборной Канады на Турнире четырёх наций Джон Купер прокомментировал драки по ходу матча со сборной США (1:3).

«Драки в начале встречи? Беспорядок. Но я не видел никого, кто шёл бы к выходам во время игры. Люди будут говорить об этом ещё долго», — сказал Купер в интервью после окончания встречи.

Сборная Канады потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Сборная США, в свою очередь, стала первым финалистом Турнира четырёх наций.

Напомним, сегодня в первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.

Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком