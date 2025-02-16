Американские хоккеисты ещё до начала матча с Канадой договорились устроить раннюю драку
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Американские хоккеисты, нападающие Мэттью и Брэди Ткачук, а также Джей Ти Миллер договорились устроить драки с канадцами ещё до начала второго матча Турнира четырёх наций. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебран в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, встреча прошла в канадском Монреале и завершилась поражением канадцев в матче с США со счётом 1:3.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
По данным источника, Мэттью Ткачук раскрыл, что в их групповом чате хоккеисты заранее решили устроить драку в начале матча.
Напомним, матч начался с трёх драк за девять секунд. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.
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