Коннор Макдэвид высказался о проигранном сборной Канады матче с США

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев. Автор единственного гола канадцев форвард Коннор Макдэвид прокомментировал итоги встречи.
«Это было быстро, жёстко, конкурентно, эмоционально. В игре было всё, что вы хотели бы видеть в хоккейном матче. Жаль, что всё пошло не так, как мы хотели, но это ещё далеко не конец», — сказал звёздный нападающий после окончания встречи.
Напомним, по итогам данного противостояния Макдэвид был признан третьей звездой матча. Для выхода в финал канадцам нужно обыграть в основное время сборную Финляндии. Игра состоится завтра, 17 февраля.
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
- 16 февраля 2025
-
08:40
-
08:25
-
08:06
-
08:05
-
07:53
-
07:48
-
07:22
-
07:20
-
07:07
-
06:59
-
06:55
-
06:16
-
04:42
-
03:50
-
00:12
-
00:04
- 15 февраля 2025
-
23:55
-
23:17
-
23:03
-
22:48
-
22:41
-
22:22
-
22:09
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:05
-
20:54
-
20:41
-
20:11
-
19:54
-
19:37
-
19:31