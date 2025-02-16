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Коннор Макдэвид высказался о проигранном сборной Канады матче с США

Коннор Макдэвид высказался о проигранном сборной Канады матче с США
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В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев. Автор единственного гола канадцев форвард Коннор Макдэвид прокомментировал итоги встречи.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Это было быстро, жёстко, конкурентно, эмоционально. В игре было всё, что вы хотели бы видеть в хоккейном матче. Жаль, что всё пошло не так, как мы хотели, но это ещё далеко не конец», — сказал звёздный нападающий после окончания встречи.

Напомним, по итогам данного противостояния Макдэвид был признан третьей звездой матча. Для выхода в финал канадцам нужно обыграть в основное время сборную Финляндии. Игра состоится завтра, 17 февраля.

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