Коннор Макдэвид высказался о проигранном сборной Канады матче с США

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев. Автор единственного гола канадцев форвард Коннор Макдэвид прокомментировал итоги встречи.

«Это было быстро, жёстко, конкурентно, эмоционально. В игре было всё, что вы хотели бы видеть в хоккейном матче. Жаль, что всё пошло не так, как мы хотели, но это ещё далеко не конец», — сказал звёздный нападающий после окончания встречи.

Напомним, по итогам данного противостояния Макдэвид был признан третьей звездой матча. Для выхода в финал канадцам нужно обыграть в основное время сборную Финляндии. Игра состоится завтра, 17 февраля.

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