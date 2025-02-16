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Главный тренер сборной США рассказал о травме Мэттью Ткачука

Главный тренер сборной США рассказал о травме Мэттью Ткачука
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Главный тренер сборной США Майк Салливан заявил, что нападающий Мэттью Ткачук получил травму нижней части тела. Форвард не смог доиграть матч с Канадой (3:1), не выходя на лёд во второй половине третьего периода.

Сообщается, что точные сроки восстановления будут опеределены после медицинского обследования.

Сборная США гарантировала себе участие в финале Турнира четырёх наций. Американская сборная одержала две победы в двух матчах и с шестью очками возглавляет общую таблицу турнира. В первом матче США разгромили сборную Финляндии со счётом 6:1. Второй финалист станет известен после 3-го тура, где Канада сыграет с Финляндией, а Швеция встретится с США.

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