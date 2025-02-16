Ларкин — о драках в начале матча с Канадой: надеюсь, что это понравилось болельщикам

Нападающий сборной США Дилан Ларкин прокомментировал яркий старт матча со сборной Канады, в котором за первые девять секунд состоялись три драки. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.

«Это один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Какой старт матча в исполнении Ткачуков и Миллера. Надеюсь, что это понравилось болельщикам. После первой драки Мэттью, я знал, что Брэди точно ввяжется в потасовку следующим», — цитирует Ларкина пресс-служба НХЛ.

Мэттью Ткачук раскрыл, что в их групповом чате хоккеисты заранее решили устроить драку в начале матча.