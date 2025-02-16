Ларкин — о драках в начале матча с Канадой: надеюсь, что это понравилось болельщикам
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Нападающий сборной США Дилан Ларкин прокомментировал яркий старт матча со сборной Канады, в котором за первые девять секунд состоялись три драки. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31 1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15 1:2 Ларкин (Болди) – 33:33 1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41
«Это один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Какой старт матча в исполнении Ткачуков и Миллера. Надеюсь, что это понравилось болельщикам. После первой драки Мэттью, я знал, что Брэди точно ввяжется в потасовку следующим», — цитирует Ларкина пресс-служба НХЛ.
Мэттью Ткачук раскрыл, что в их групповом чате хоккеисты заранее решили устроить драку в начале матча.
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