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Турнир четырёх наций: результаты на 16 февраля

Турнир четырёх наций: результаты на 16 февраля
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16 февраля прошли очередные матчи Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» завершился очередной матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором сборная Финляндии добилась победы над командой Швеции со счётом 4:3 ОТ.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия
1:0 Зибанеджад – 08:35     1:1 Лунделль (Луостаринен, Лайне) – 10:58     1:2 Рантанен (Лайне, Ахо) – 19:46 (pp)     2:2 Далин (Эрикссон Эк, Рэймонд) – 25:06     3:2 Карлссон (Нюландер) – 30:32     3:3 Барков (Какко, Мяяття) – 37:05     3:4 Гранлунд (Миккола) – 61:49    

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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