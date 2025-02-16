Турнир четырёх наций: результаты на 16 февраля

16 февраля прошли очередные матчи Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» завершился очередной матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором сборная Финляндии добилась победы над командой Швеции со счётом 4:3 ОТ.

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.