Защитник сборной США провёл сокрушительный силовой приём против Макдэвида

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

В середине первого периода защитник сборной США Чарли Макэвой провёл сокрушительный силовой приём против нападающего сборной Канады Коннора Макдэвида. Игрок обороны провёл чистый силовой у борта и свалил канадца с ног.

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Отметим, что к этому моменту Макдэвид уже сумел отличиться в великолепном сольном проходе, открыв счёт в матче.