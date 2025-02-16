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Авангард — АК Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию

«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Матч «Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Предыдущие два матча остались за омской командой.

На данный момент «Авангард» провёл 55 матчей и расположился на шестой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» после 54 игр занимает четвёртое место на Востоке КХЛ.

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